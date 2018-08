Dolomiti Energia Trentino comunica che Luca Conti, ala piccola di 195 centimetri prodotto del settore giovanile aquilotto, giocherà in prestito alla VL Pesaro per le prossime due stagioni: l'esterno classe 2000, trentino di nascita e di formazione, è legato alla Dolomiti Energia Trentino con un contratto fino al 2021, e alla VL troverà il terreno ideale per proseguire il proprio percorso di crescita che lo ha già portato, grazie alle stagioni trascorse nel settore giovanile dell'Aquila, ad essere protagonista con le rappresentative nazionali giovanili. Luca è in questi giorni impegnato con l'Italia Under 18 all'Europeo in Germania.