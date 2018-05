Luca Conti, ala trentina di 196 centimetri e classe 2000, è volato a Belgrado per partecipare al prestigioso Adidas Next Generation Tournament. Da oggi, giovedì 17. a sabato 19 il prodotto del settore giovanile della Dolomiti Energia Trentino e protagonista della squadra Under 18 al vertice della Dolomiti Energia Basketball Academy si confronterà con le migliori rappresentative giovanili continentali vestendo i colori della Stella Azzurra, unica squadra italiana invitata al torneo.