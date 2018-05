La Reyer Venezia ha vinto la Fiba Europe Cup battendo Avellino al termine di una finale tutta italiana.

Dopo il 77-69 con cui la squadra di De Raffaele aveva vinto il match d’andata in Campania, la squadra campione d’Italia ha vinto anche il match di ritorno 81-79 conquistando la prima coppa europea della sua storia. Peric, Haynes e Daye con 47 punti in tre i protagonisti tra i padroni di casa, mentre i 32 di Rich ed i 21 di Fesenko (con 15 rimbalzi) non sono bastati ai verdi per ribaltare il risultato dell’andata. Anche per colpa del 5/20 da tre totale ed un 28/61 totale al tiro. Nel primo quarto il punteggio rimane molto basso.

Parte forte Avellino che va sullo 0-6 e poi sull’8-13, trascinato soprattutto da Rich (7 punti dopo 10’), ma nel finale viene fuori la squadra di casa che riesce con un 7-0 ad andare al primo mini riposo avanti di 2 punti (15-13). Il match va avanti a strappi: 0-5 Avellino in avvio di secondo quarto (15-18), poi 7-0 veneziano targato Peric (10 punti al 20’) per il 22-18, ancora 9-0 per i lagunari finalizzato da una tripla di Cerella (31-22, +9) limitato dal 7-0 avellinese (31-29), ma riproposto prima dell’intervallo lungo con Haynes che segna il +9 (massimo vantaggio) con cui si va al riposo (41-32). Il terzo quarto è di marca irpina, la squadra di Sacripanti mette in campo tutto lo sforzo per cercare di portare a casa la Coppa e si rende protagonista con Fesenko e Rich di un parziale di 12-0 che la mette avanti sul +3 (47-50).

Il finale di periodo è punto a punto, nessuna delle due squadre molla nulla e si va all’ultimo riposo con la Reyer avanti di appena 2 punti (63-61). Avellino si porta spesso sul +3 ed in un paio di occasioni ha anche la palla del possibile +6, ma la difesa della Reyer regge e nel finale è più lucida e riesce anche a vincere l’incontro meritando fino in fondo gli applausi del pala Taliercio.