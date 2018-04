Con la vittoria per 85 a 70 contro la The Flexx Pistoia, la Dolomiti Energia Trentino ha consolidato il quinto posto solitario in classifica nel campionato di basket, garantendosi virtualmente un posto per i playoff scudetto grazie al bilancio di 16 vittorie e 11 sconfitte.



«Questa vittoria è un altro passo importante verso i playoff», afferma l’allenatore Maurizio Buscaglia.



I bianconeri, dopo la trasferta a Torino di domenica 29 aprile, saranno di nuovo di scena alla Blm Group Arena di Trento per l’ultimo match casalingo di regular season domenica 6 maggio contro il Banco di Sardegna Sassari.