A Desio per difendere il primato. L’Ea7 Emporio Armani Milano sfida domani pomeriggio (ore 19.15), per la 26esima giornata di Serie A, la Red October Cantù su un campo quasi di casa per le ex scarpette rosse, che hanno l’obiettivo di infilare la nona vittoria consecutiva in campionato. Non solo: l’Olimpia, nel derby contro i brianzoli, vuole riscattare la sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia e proteggere la testa in solitaria della classifica, considerando che la Reyer è dietro di una sola vittoria e lo scontro diretto si consumerà solo nell’ultima giornata della stagione regolare. È una partita interessante anche tecnicamente: Cantù con 87.1 punti di media è la squadra che produce di più in Serie A, mentre Milano è quella che concede meno, 73.0 punti per gara. Rispetto alla Coppa Italia, poi, i biancoblù, che vantano il miglior rimbalzista del campionato, Burns, ritrovano il bomber Culpepper e hanno aggiunto Ellis. Il quintetto di coach Pianigiani, invece, saranno ancora privi di Micov, fermo per un problema all’inguine. In totale sono 161 i confronti diretti tra le due formazioni, con i biancorossi avanti per 94-67.

Graduatoria alla mano, il big match della domenica è lo scontro diretto al Taliercio (ore 18.15) tra la seconda, i campioni d’Italia dell’Umana Venezia, e la terza, la Germani Brescia, che ha appena rinnovato il contratto di coach Diana fino al 2020.

L’anticipo delle ore 12 mette di fronte la The Flexx Pistoia ed il Banco di Sardegna Sassari, la VL Pesaro va a caccia di punti salvezza su un campo sempre ostico come il PalaDelMauro, la tana della Sidigas Avellino (ore 17.30).

La Dolomiti Energia Trentino è di scena sul campo della Vanoli Cremona (ore 18.15) con l’obiettivo di mettere l’ipoteca sulla quinta partecipazione ai playoff in cinque anni di Serie A.

Impegno casalingo per Varese. L’Openjobmetis, con il lituano Dimsa aggiunto al roster, se la vedrà con la Grissin Bon Reggio Emilia (ore 18) Nel posticipo (ore 20.45), interessante derby del Sud tra la Happy Casa Brindisi e la Betaland Capo d’Orlando, l’ultima della classe che non può più perdere terreno per evitare il peggio in questo finale di stagione.