Incamerata la settima vittoria su otto partite, la Dolomiti Energia ieri pomeriggio è tornata in palestra per preparare un’altra sfida chiave in ottica playoff: quella di domenica prossima a Cremona.



Per prepararsi al rush finale della regular season con l’obiettivo di partecipare per la quarta stagione consecutiva ai playoff scudetto i bianconeri stasera saranno protagonisti di uno scrimmage contro la De’ Longhi Treviso a Bassano del Grappa, ospiti della società Oxygen Bassano. Nell’ottica di mantenere la massima intensità e concentrazione, lo staff tecnico ha deciso di trasformare l’allenamento in programma in partita.



Il match amichevole, una sorta di allenamento congiunto fra i trentini e la squadra di coach Stefano Pillastrini, attualmente terza nel girone Est di Serie A2 con un bilancio di 18 vittorie e 10 sconfitte, si giocherà alle ore 18 al Palangarano di Bassano.



Bernardo Musso (ex Pesaro) e Michele Antonutti (fino allo scorso anno capitano di Pistoia) sono fra i giocatori più rappresentativi di un gruppo che può contare sui punti e le giocate della coppia americana formata dall’ala John Brown e dalla guardia Isaiah Swann.



Intanto, è stato comunicato che la partita di domenica 22 contro The Flexx Pistoia alla Blm Group Arena sarà posticipata alle ore 20.45 (diretta anche su Rai Sport).