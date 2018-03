Si disputa domani sera (ore 20.30) alla Blm Group Arena di Trento l’anticipo del 21esimo turno di Serie A che vedrà contrapporsi la Dolomiti Energia e la Openjobmetis Varese (diretta TV su Eurosport 2), con i ragazzi di Buscaglia sempre vincitori contro Varese in tutte le gare disputate sul parquet di casa.

I bianconeri hanno vinto le ultime tre partite consecutive in campionato. Ripetersi però sarà tutt’altro che facile: in via Fersina arriva una delle squadre più in forma della Serie A, quella Varese capace di aprire il proprio girone di ritorno con quattro successi in cinque gare e che nel match di andata, lo scorso 4 novembre, travolse i bianconeri 93-66 al Pala2A di Masnago.

Tra i padroni di casa ci sarà Dustin Hogue anche se non al cento per cento. «Come squadra - dice il centro bianconero - veniamo da un’ottima prova contro Reggio Emilia in cui siamo stati in grado di prendere un grande vantaggio a rimbalzo, questo è quello che proveremo a fare anche contro Varese e in tutte le prossime partite. Rispetto ad altre formazioni siamo “undersized” ma questo non è un limite, basta andare a rimbalzo forte, tutti e cinque assieme. Lo staff si è concentrato molto su questo aspetto, perché prendere possesso dei rimbalzi significa controllare la partita e il ritmo del gioco. Quando tutti lavoriamo bene sotto i tabelloni può succedere anche che Toto Forray prenda più rimbalzi di me, come è successo sabato scorso al PalaBigi».

Tre i precedenti tra Buscaglia e Caja, in vantaggio il coach di Varese per 2 a 1.

Trento è la squadra che concede meno rimbalzi offensivi in campionato agli avversari, solo 8.6 a partita. Varese è la prima squadra a rimbalzo del campionato con una media di 39.8 a partita, seconda per rimbalzi offensivi con 12 palloni catturati a partita.