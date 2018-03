La Dolomiti Energia Trentino vince e convince sul campo della Grissin Bon Reggio Emilia, fino ad ora imbattuta nel girone di ritorno: il 68-82 con cui i bianconeri espugnano il parquet dei reggiani regala alla formazione di Buscaglia due punti chiave nella volata playoff e un importante 2-0 negli scontri diretti con i biancorossi dopo il 91-69 del match di andata.

I 22 punti di Shields (alla migliore prestazione in carriera in A), i 20 rimbalzi in attacco di squadra, il parziale di 11-27 nel primo periodo: sono questi i tre ingredienti che, assieme all’ottima prova difensiva dei bianconeri, hanno permesso a Trento di riprendere nel migliore dei modi il cammino playoff dopo la finestra FIBA.