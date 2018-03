La Dolomiti Energia nel pomeriggio partirà in direzione Reggio Emilia: domani sera alle 20.45 (diretta Eurosport 2) al PalaBigi nel match valido per la 20a giornata di campionato in Serie A i bianconeri affrontano la Grissin Bon. Una partita fra due squadre a pari punti in classifica e in piena lotta per strappare un pass per i playoff, il punto di partenza della lunga volata che chiuderà la regular season. Coach Maurizio Buscaglia in conferenza stampa ha sottolineato l’importanza non solo della sfida diretta con i biancorossi, ma anche del modo in cui la sua squadra dovrà affrontare un mese di marzo particolarmente denso di appuntamenti delicati.

«Veniamo da due belle vittorie con Brescia e Cantù, un’ottima maniera per arrivare alla pausa nazionali; ora torniamo a giocare contro quella che prima dello stop era probabilmente la formazione più in forma dell’intera Serie A» spiega coach Maurizio Buscaglia.

«Reggio Emilia è una squadra che mi piace molto, ha attraversato momenti difficili ma rimanendo sempre compatta e concentrata: ha fatto cambiamenti, anche strutturali, e piano piano è cresciuta fino a diventare una delle migliori del campionato, lo ha dimostrato in questo avvio di girone di ritorno in cui è ancora imbattuta - continua l’allenatore aquilotto -. Per noi quindi sarà un test particolarmente probante, da affrontare al meglio delle nostre possibilità. I nostri avversari hanno un roster molto lungo, e mi sembrano capaci di poter arrivare fino in fondo: possono impensierire i top club perché anche loro lo sono. Per noi questo mese di marzo sarà determinante, da vivere tutto d’un fiato perché ogni partita può essere fondamentale».

L’assenza di Gutiérrez sta impegnando Buscaglia a trovare nuovi assetti: «La mia mente è andata subito al campo, a come avremmo potuto giocare questa prossima partita: l’equilibrio che avevamo trovato dovremo ricostruirlo un po’. Flaccadori, Franke e Shields daranno una mano come hanno fatto nelle scorse settimane, aiuteranno Toto a sopportare il carico tecnico del ruolo di playmaker. Ci tengo a ringraziare i ragazzi della nostra Under 18 che in questi giorni a ranghi ridotti per l’assenza dei nazionali ci hanno dato una grossa mano, in particolare Simone Doneda, Max Ladurner, Kaspar Kitsing e Alessandro Voltolini. Ci siamo allenati bene, con determinazione, in un bel clima carico: ora speriamo di mettere in campo una bella prestazione per cominciare al meglio questo decisivo mese di marzo».