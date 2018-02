Brutta tegola sulla Dolomiti Energia: si ferma per almeno due settimane il playmaker Jorge Gutierrez. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa della società il giocatore messicano avrebbe subito un trauma contusivo all'inguine a causa di un non meglio specificato incidente domestico.

Per il momento lo sfortunato giocatore - che aveva già dovuto fermarsi ad inizio stagione per un guaio muscolare e poi a cavallo di gennaio e febbraio per due turni di squalifica - dovrà rimanere a riposo per due settimane. Non sarà dunque convocato per la trasferta di sabato sera a Reggio Emilia.

Frattanto, rispetto ai programmi originari, oggi la Dolomiti Energia non è scesa a Cremona per l'amichevole in programma contro la Vanoli. A causa dei problemi meteo che hanno costretto i nazionali Flaccadori, Beto Gomes e Franke al rientro in ritardo a Trento, coach Buscaglia ha deciso di annullare la trasferta e convocare un allenamento a ranghi completi a Trento.