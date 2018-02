Dopo la vittoria dis abato sera contro Cantù, oggi la Dolomiti Energia si è ritrovata in palestra per riprendere gli allenamenti. Nonostante la pausa del campionato per la Coppa Italia (prossimo week end) e per le partite della Nazionali per le qualificazioni a Cina 2019, i giocatori bianconeri in questi giorni sono regolarmente al lavoro in palestra.

Lo staff tecnico ha infatti deciso di concedere una settimana di riposo a partire da giovedì prossimo, poi si tornerà al PalaTrento per iniziare a preparare le ultime 11 gare stagionali di regular season, a partire da quella delicatissima a Reggio Emilia (che probabilmente sarà anticipata a sabato 3 marzo).

Saranno tre i giocatori bianconeri impegnati con le Nazionali: Diego Flaccadori (Italia), Beto Gomes (Portogallo) e Yannick Franke (Olanda).