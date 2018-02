Finalmente. Dopo la serie di quattro sconfitte consecutive l'Aquila torna a sorridere. E lo fa alla grande, espugnando il campo della capolista Brescia 70-78. Per coach Buscaglia un'ottima prova corale, con cinque giocatori in doppia cifra: spiccano i 15 punti di capitan Toto Forray, come sempre autentico trascinatore della squadra, sia tecnicamente sia moralmente, ma bene anche Flaccadori (14), Shields (12), Sutton (11 con ottime percentuali). Ai padroni di casa non sono bastati i 22 punti di Hunt. Decisivo il terzo quarto: con Brescia sempre avanti, seppur di poco, l'Aquila riesce a mettere in campo un grande cuore, chiudendo il tempo con un clamoroso 9-20. Poi nell'ultimo quarto i bianconeri hanno controllato la situazione.

IL COMUNICATO

Una fantastica Dolomiti Energia sbanca il parquet della capolista Brescia 70-78 e torna alla vittoria in campionato nel diciottesimo turno: la Germani Basket Brescia cade dopo 40’ di partita intensa e piacevole, un pomeriggio al PalaGeorge che rilancia le ambizioni dei bianconeri. Secondo tempo ai limiti della perfezione per la squadra allenata da coach Maurizio Buscaglia, che ha concesso a Brescia appena 9 punti nel terzo quarto e che poi spinta dai canestri di un frizzante Flaccadori (14 con 3/8 da 3) e di un Forray ancora una volta in versione realizzatore (15 a referto) ha saputo gestire con grande solidità i possessi decisivi per contenere i tentativi di rimonta della Leonessa. Merito anche dei 7 rimbalzi in attacco di Hogue (doppia doppia da 10+12) e dei punti di Sutton (11) e Shields (12).

La Dolomiti Energia tornerà a calcare il parquet del PalaTrento in occasione del Round 6 di EuroCup di mercoledì 7 in cui ospiterà i russi del Lokomotiv Kuban Krasnodar, unica squadra ancora imbattuta nella competizione continentale (ore 19.00); sabato 10 alle 20.30 poi in via Fersina arriverà la Red October Cantù.

La cronaca del match. Coach Maurizio Buscaglia, con Jorge Gutiérrez in tribuna a scontare il secondo ed ultimo turno di squalifica, sceglie Shields, Sutton, Silins e Hogue nel suo quintetto base, assieme ad un capitan Forray che parte subito con il piede sull’acceleratore: sono del play italo-argentino i primi 8 punti della Dolomiti Energia, aggrappata all’istinto offensivo del suo numero 10. La Germani ingrana ispirata dai passaggi di Luca Vitali e dalla presenza a tutto campo di Hunt: dopo il timeout di coach Buscaglia speso sul 13-9, gli ospiti restano a contatto anche grazie all’impatto a rimbalzo d’attacco di Hogue e ad una tripla di Flaccadori (22-20 dopo i primi 10’). Nel secondo parziale la difesa di Trento comincia a prendere le contromisure ai giochi a due fra Vitali e Hunt, ma è il “fratellino” Michele a prendersi le iniziative che valgono il +7 Germani (33-26) prima che una tripla di Gomes e un bel canestro di Shields in contropiede riavvicinino i bianconeri (34-31 all’intervallo lungo). La Dolomiti Energia rientra dalla pausa con la faccia giusta: Shields propizia il 7-0 di parziale che permette a Trento di tornare a mettere le testa avanti, il controbreak di Brescia arriva puntuale sull’asse Vitali – Landry. Poi però sono le “young guns” bianconere a scatenarsi: la coppia classe ‘96 Flaccadori e Franke mette la freccia colpendo a ripetizione dal perimetro. Yanna chiude il quarto con il punto esclamativo dall’arco che vale il massimo vantaggio proprio alla sirena del terzo periodo (43-51). La difesa degli ospiti fa il resto: anche quando Brescia comincia a ritrovare continuità nella propria metà campo offensiva, la Dolomiti Energia si compatta. Sutton e Shields fanno calare il volume del PalaGeorge con due canestri pazzeschi, Hogue è un fattore a rimbalzo d’attacco e segna punti pesanti per tenere Trento avanti. Landry porta i suoi fino al meno 5, Shields chiude con il botto regalando una grande schiacciata nel traffico prima dei tiri liberi della sicurezza infilati da Forray e Flaccadori.

MAURIZIO BUSCAGLIA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): “Siamo contenti perché abbiamo la percezione di avere messo qualcosa in più in campo rispetto alle ultime settimane, abbiamo espresso un’ottima partita: siamo riusciti a giocare bene i possessi pesanti nel finale mente Brescia rimontava, in attacco e in difesa. C’è stata la serenità per vivere meglio gli errori reagendo con compattezza e dividendoci al meglio le responsabilità, con passaggi e movimenti in più. All’intervallo sapevamo di dover svoltare la partita in difesa, ci siamo molto concentrati sulle due cose che non stavamo facendo al meglio e abbiamo reagito con consistenza. Costruire questo tipo di prestazione sul campo della capolista rende ancora più importante la nostra partita e la nostra vittoria”.

Germani Basket Brescia 70 Dolomiti Energia Trentino 78 (22-20, 34-31; 43-51)

Germani Basket Brescia: Moore 3 (0/3, 0/1), Hunt 22 (11/15), Mastellari ne, Vitali L. 9 (0/3, 2/3), Landry 12 (1/4, 3/7), Ortner (0/2), Traini (0/1), Vitali M. 12 (¾, 1/3), Moss 8 (3/5), Sacchetti 4 (½, 0/3). Coach Diana.

Dolomiti Energia Trentino: Franke 5 (1/1, 1/1), Sutton 11 (5/7, 0/1), Silins 3 (1/1, 0/4), Forray 15 (3/6, 2/4), Conti ne, Flaccadori 14 (1/4, 3/8), Gomes 8 (0/2, 2/3), Hogue 10 (4/5, 0/1), Lechthaler ne, Shields 12 (4/7, 1/4). Coach Buscaglia. Arbitri: Mazzoni, Caiazza, Perciavalle.

Note: Tiri da due: Brescia 19/39, Trentino 19/33. Tiri da tre: Brescia 6/17, Trentino 9/26. Tiri liberi: Brescia 14/17, Trentino 13/20. Rimbalzi: Brescia 28 (Hunt 12), Trentino 33 (Hogue 12). Assist: Brescia 15 (Vitali L. 8), Trentino 13 (3 giocatori con 3). Recuperi: Brescia 9 (Hunt e Moss 3), Trentino 7 (Gomes e Hogue 2).