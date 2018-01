Ancora una sconfitta per l'Aquila Basket, che sta vivendo un gennaio nero: con quella di oggi sono sette le partite perse consecutive. Al PalaTrento i campioni d'Italia in carica di Venezia passano 79-83, al termine di un match combattuto ed equilibrato, con i ragazzi di Buscaglia partiti forte ma poi costretti a stare sistematicamente sotto, seppur di pochi punti. Ai bianconeri non basta il solito monumentale Toto Forray, che si è caricato sulle spalle la squadra sia da un punto di vista tecnico (21 punti, con il glaciale 8 su 8 ai liberi) sia mentale, infondendo grinta ai compagni e a tutto il palazzetto. Bene anche Sutton, 17 punti, ma dall'altra Bramos ha fatto ciò che voleva (26 punti e uno strepitoso 6 su 8 da tre).