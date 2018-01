Domani alle ore 18.00 la Dolomiti Energia Trentino (7-9) affronta al PalaTrento l’Umana Reyer Venezia (11-5) nel match valido per la diciassettesima giornata di campionato di Serie A.

QUI UMANA REYER VENEZIA

Gli orogranata, allenati anche quest’anno da coach Walter De Raffaele, stanno vivendo un’altra stagione di alto profilo in termini di qualità di gioco e risultati: dopo aver vinto lo Scudetto 2017 proprio al PalaTrento in gara-6 di finale nello scorso giugno, Venezia ha ripreso da dove aveva lasciato, vincendo 11 delle prime 16 partite di regular season in Serie A e 7 delle 12 giocate nel girone C di FIBA Champions League. Anche dovendo rinunciare al proprio miglior realizzatore (e match winner nella partita di andata) Gediminas Orelik (infortunio al ginocchio e stagione finita), la Reyer può contare su un roster completo e profondo: gli innesti di giocatori come Dominique Johnson (11,8 punti) e Mitchell Watt (10,8 con quasi 5 rimbalzi) al nucleo capace di diventare campione d’Italia hanno reso l’Umana una delle squadre da battere anche in questa stagione.

La pericolosità al tiro da 3 punti è una costante dell’arsenale a disposizione di De Raffaele: MarQuez Haynes (10,4 punti e 3,8 rimbalzi) sa creare per gli altri e per se stesso, Andrea De Nicolao è il suo cambio naturale ed assicura intensità ed ordine; fra gli esterni, appaiono sempre più vicini alla miglior forma i rientranti Stefano Tonut (5,9 punti) e Michael Bramos (8,9 con il 42% da 3), oltre ad un Michael Jenkins tornato in rotazione dopo l’infortunio di Orelik. Bruno Cerella e Tomas Ress sono i leader dalla panchina, Hrvoje Peric (10,9 punti e 5,8 rimbalzi) e Paul Biligha (5,3 punti e 3,4 rimbalzi) due presenze scomodissime in area su entrambi i lati del campo.

QUI DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Senza lo squalificato Jorge Gutiérrez, i bianconeri cercano un pronto riscatto al momento difficile della stagione che ha costretto all’eliminazione della Dolomiti Energia in EuroCup dopo il rocambolesco 105-106 di mercoledì al termine di due tempi supplementari contro il Buducnost. Coach Maurizio Buscaglia avrà a disposizione tutti gli altri elementi del roster, con Ojars Silins che continua il percorso di recupero dai problemi alla caviglia destra.

I PRECEDENTI

Fra regular season e playoff in Serie A, Trento e Venezia si sono incontrate 13 volte, con un bilancio di 9-4 in favore della Reyer. Dopo aver spezzato il tabù orogranata solo nel match di andata della scorsa stagione dopo due anni e quattro sconfitte consecutive, i ragazzi di Buscaglia si sono ripetuti al ritorno prima di vivere l’apice della rivalità fra i due club durante le ultime finali, in cui i veneti si sono imposti per 4-2 laureandosi così campioni d’Italia dopo il 78-81 di gara-6 al PalaTrento. Nel match di andata al Taliercio i veneti hanno avuto la meglio per 79-78 grazie ai 24 punti di Orelik; 23 per Behanan per gli ospiti.