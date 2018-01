Sconfitta con rissa per l’Aquila Basket. Mancavano due minuti alla fine del terzo quarto quando per conquistare una palla Gutierrez pensava bene di fare un balzo da puma su Stefano Gentile provocando l’ira funesta del fratello Alessandro. Dalla panchina scattava come un giaguaro Sutton, per farsi giustizia, bloccato dal team manager Michael Robinson.

Uno spettacolo poco edificante sul parquet che si stava trasformando in uno scontro di pugilato ma che la prontezza dei compagni di squadra di entrambe le squadre dei giocatori coinvolti, soprattutto Ale Gentile e Gutierrez i più ispirati a prendersi a legnate, è riuscita a bloccare con l’aiuto degli arbitri che poi sono andati a rivedersi la scena violenta ed hanno espulso Gutierrez, Sutton e Ale Gentile. Un pomeriggio di ordinaria «follia» in un’altra giornata di luna storta di molti giocatori trentini.

