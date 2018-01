«Abbiamo fatto una brutta partita, approcciando male l’incontro e concedendo troppo al Buducnost». Ancora con l’asciugamano al collo dopo la doccia, Toto Forray ha già recuperato la freddezza e il distacco mentale per analizzare con lucidità la sconfitta. «Loro poi sono stati bravi a tenere botta dopo la nostra reazione nel terzo quarto, contenendo la nostra rimonta e conservando un buon margine di vantaggio».

Alla fine la Dolomiti Energia ha lasciato sul campo 13 punti di scarto che potrebbero costare parecchio in ottica qualificazione. Il capitano, però, invita a non trarre conclusioni affrettate: «Sono un gap importante, questo è chiaro. Ma il girone è ancora lungo e tutto puo succedere. L’importante è pensare a fare una cosa alla volta: intanto la prossima settimana dovremo concentrarci sulla necessità di provare a batterli, e non sarà affatto facile. E poi, in caso, tentare anche di ribaltare la differenza canestri».

Maurizio Buscaglia davanti ai registratori dei giornalisti è probabilmente più «moderato» rispetto ai pensieri che gli ronzano in testa dopo la sconfitta. Ecco comunque la sua analisi: «Non abbiamo disputato una buona gara, impattando male il match e concedendo troppo al loro attacco. Noi per contro abbiamo mosso poco la palla e questo non ci ha aiutato a prendere il giusto ritmo. Dopo l’intervallo abbiamo alzato l’aggressività della nostra difesa e questo ci ha concesso di riavvicinarci nel punteggio. L’1/16 da tre punti? Le brutte serate possono capitare ma muovendo meglio il pallone, specie nella prima metà partita, avremmo potuto fare di più».