Pesante sconfitta per la Dolomiti

Energia Trentino in un match valido per il Round 2 di Top 16 della

7Days EuroCup. Sul parquet della Basket Hall di Krasnodar, i

vice-campioni d'Italia si sono arresi ai padroni di casa della

Lokomotiv Kuban con il punteggio di 97-69. Trento ha perso così

il suo primo confronto ufficiale con il quintetto russo, unica

squadra ancora imbattuta in Eurocup, e ora leader solitaria nel

Gruppo G, e che sul suo campo è andato ko solo una volta in tutta

la stagione. Tra i russi, 20 punti di Broekhoff e 17 di Babb,

mentre Franke e Silins, a quota 11, sono i più prolifici tra gli

altoatesini. Dopo la trasferta di coppa in Russia, la Dolomiti

Energia tornerà a Trento per la decisiva partita di campionato

contro la Sidigas Avellino: i bianconeri contro i lupi irpini si

giocheranno l'accesso alle Final 8 di Coppa Italia di metà

febbraio.