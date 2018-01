Domani, domenica 7 gennaio 2018 alle ore 18.15 la Dolomiti Energia Trentino (7-6) affronta al PalaSerradimigni il Banco di Sardegna Sassari (7-6) nel match valido per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A PosteMobile (diretta Eurosport Player).

QUI BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Guidato anche quest’anno da Federico Pasquini in duplice veste di allenatore e general manager, il Banco di Sardegna si sta confermando come una realtà di primissimo livello in Italia ed Europa (Fiba Champions League). Il talento offensivo della Dinamo (che produce 98 punti ogni 100 possessi ed è numeri alla mano il migliore attacco dell’intera Serie A) è pareggiato dalla capacità di reazione di un gruppo che durante la prima parte di stagione ha sempre risposto presente dopo qualche passaggio a vuoto: in Serie A Sassari è stata capace di battere Milano (90-69 al PalaSerradimigni), o di superare un paio di momenti difficili (sconfitte con Cremona e Capo d’Orlando) cogliendo successi di prestigio su campi «tosti» come quelli di Varese e Brescia. Le ultime due sconfitte in volata con Venezia e Avellino (entrambe dopo un tempo supplementare) hanno però reso meno agevole la qualificazione dei sardi alle Final 8 di Coppa Italia, rendendo il match contro la Dolomiti Energia una sorta di spareggio.

Il pericolo numero uno del Banco di Sardegna arriva dal perimetro: Scott Bamforth è un giocatore capace non solo di segnare quasi 17 punti a partita, ma di farlo tirando con il 42,5% su oltre 6 tentativi a serata e aggiungendo 4,6 rimbalzi e 4,8 assist al suo cospicuo bottino. A dargli manforte in cabina di regia e nella posizione di guardia ci sono William Hatcher (10,5 punti) e Marco Spissu (7,7), due tiratori di striscia a cui verranno chiesti minuti extra di produzione vista l’assenza di Rok Stipcevic. Levi Randolph, lo scorso anno ad Avellino, porta buone doti di in fase realizzativa (10,4 punti) e tanta energia, stessa arma di DyShawn Pierre, ala capace di avere impatto a rimbalzo d’attacco oltre ad essere un grande atleta e un ottimo difensore sulle linee di passaggio. Nel reparto lunghi ci sono tre giocatori molto diversi ma perfettamente complementari: Achille Polonara (9,8 punti e 5,0 rimbalzi) sa aprire il campo e giocare fronte a canestro, nel pitturato invece sono capaci di fare la voce grossa l’ex Avellino Shawn Jones (11,8 punti e 7,9 rimbalzi) e il nazionale croato Darko Planinic (7,5 e 4,2).

QUI DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Epifania in viaggio per i bianconeri, partiti per una delle più lunghe trasferte dell’anno visto che dopo l’impegno in Sardegna il gruppo volerà direttamente in Russia a Krasnodar per il Round 2 di Top 16 in EuroCup in programma mercoledì 10 gennaio. Con la squadra viaggia anche Dominique Sutton: l’ala americana si è allenata a parte negli ultimi giorni dopo aver saltato il match contro Zagabria per un problema muscolare alla coscia sinistra, lo staff dei bianconeri valuterà le sue condizioni nelle ore precedenti al match.

I PRECEDENTI

Dolomiti Energia e Sassari hanno dato vita in questi tre anni di Serie A per i bianconeri a ben 13 appassionanti precedenti fra regular season e playoff: 8-5 il bilancio complessivo a favore di Trento, che ha vinto le ultime 3 sfide nella serie dei quarti di finale scudetto 2017 in cui, dopo aver protetto il fattore campo con un doppio successo al PalaTrento, è riuscita a sbancare il PalaSerradimigni 69-75 con 16 punti di Beto Gomes e 13 di capitan Forray.