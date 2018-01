Brutte notizie per la Dolomiti Energia che tra pochi minuti sarà in campo per il priumo turno delle Top 16 di Eurocup. Contro il Cedevita Zagabria non sarà infatti in campo Dominique Sutton, che nell'allenamento di rifinitura è rimasto vittima di uno stiramento alla coscia sinistra.

È probabile che l'ala statunitense, autentico trascinatore dei bianconeri nelle ultime partite, salti anche la trasferta di campionato prevista domenica a Sassari contro il Banco di Sardegna.