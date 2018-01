Dopo gli anticipi vincenti per Trento e Reggio Emilia, entrambe vincenti ed impegnate in altrettanti match di Eurocup mercoledì, la serie A torna con la 13esima giornata in programma domani.

La capolista Brescia attende in casa la Vanoli Cremona in uno dei derby lombardi della stagione: due i precedenti tra le due squadre, quelli dello scorso anno, che hanno visto in entrambe le occasioni la vittoria di Brescia. Gara importante per Luca Vitali: con 2 assist raggiunge Carlton Myers all’ottavo posto assoluto di questa speciale classifica. «La sconfitta di Milano ci lascia la consapevolezza dei nostri mezzi e ci fa capire che abbiamo ancora dei margini di miglioramento: questo ci dà grande voglia di riscatto e il desiderio di approcciare la partita con Cremona nel migliore dei modi» le parole di Andrea Diana, coach della Germani Basket Brescia. «Il 2017 è stato un anno molto bello e importante per la nostra società e per la città di Brescia. In questo nuovo anno vogliamo cercare di continuare il processo di innalzamento dei nostri obiettivi e di consolidamento nel campionato di Serie A».

Avellino sarà di scena sul difficile parquet di Sassari, con Sacripanti in vantaggio 2-1 nei confronti con Pasquino. Di fronte le due squadre che tirano meglio dal campo in campionato: Avellino in testa con il 50,1%, Sassari dietro con il 48,3%. «Sarà un esame molto impegnativo e stimolante. Sarà una partita importante contro la squadra che in questo momento è forse la più in forma di tutto il campionato» le parole di Sacripanti alla vigilia.

L’EA7 Milano di coach Pianigiani sarà di scena a Pesaro (un classico in serie A, 160esimo match) e cercherà di riscattare l’ultima sconfitta in Eurolega. Vietato distrarsi. «Con Milano è la classica partita nella quale abbiamo solo da guadagnare, dovremo quindi essere spavaldi nel fare le nostre cose prima di pensare a loro. Non dobbiamo fare confronti con il loro roster, è chiaro che sulla carta non c’è partita, ma scenderemo in campo per portare a casa i due punti» l’avvertimento del coach pesarese Leka. Venezia è attesa sul parquet di Capo d’Orlando e tra le due squadre non si è mai verificata nei precedenti incontri alcuna vittoria esterna. Nei sei precedenti solo vittorie della squadra di casa. «Affrontiamo in campioni d’Italia, non può esserci migliore occasione per mostrare le qualità del nostro gruppo» le parole del coach orlandino Gennaro Di Carlo. «Per noi è una partita importante nell’ottica generale del campionato e per finire bene il girone di andata della regular season. Venezia è una squadra di grande mentalità, organizzazione e talento, è sempre bello giocare queste partite». Per Venezia, secondo il coach De Raffaele, invece, «è una trasferta per noi storicamente difficile, perchè non abbiamo mai vinto a Capo d’Orlando e sono state partite sempre molto difficili, perchè loro sono una squadra che in casa aumenta esponenzialmente il proprio valore, al di là anche del valore intrinseco della squadra, con l’aggiunta anche di Maynor. Per noi sarà molto importante fare una partita intelligente».

Sfida interessante quella tra Bologna e Pistoia. Alessandro Ramagli sa che non si tratta di un avversario semplice, e ha già messo in guardia i suoi uomini. «The Flexx è una squadra che, insieme a Reggio Emilia, più di ogni altra è stata falcidiata da problemi di natura fisica che hanno messo in crisi la struttura del roster. Quindi, la società ha dovuto modificarlo a più riprese e soltanto da una partita è riuscita a ricomporlo totalmente. È una squadra molto pericolosa» avverte il coach bolognese. Chiude la giornata la sfida tra Brindisi, a caccia di punti, e Varese che non deve farsi risucchiare.