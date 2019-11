Sono il velocista Lorenzo Paissan, la nuotatrice paralimpica Marina Pettinella, il biathleta Tommaso Giacomel, il combinatista Alessandro Pittin, la campionessa di salvamento Cornelia Rigatti e la formazione della Sportiva Hockey Club Fassa. A consegnare i premi i campioni Marco Melandri, Rachele Sangiuliano, Giorgio Rocca e Nicola Dutto. Riconoscimenti anche a Yeman Crippa, alla squadra Allievi Vigli del Fuoco Volontari del Trentino, alla Federazione Ciclistica Italiana di Trento, ai pallavolisti Alessandra Campedelli, Aurora Cristelli, Alessandro Michieletto, Alberto Pol e Giulio Magalini Per la terza volta il Trentino ha premiato i suoi migliori atleti, donne, uomini e squadre che nella stagione agonistica 2019 hanno conseguito risultati di prestigio nelle rispettive discipline e portato il nome del Trentino nel mondo, sul gradino più alto del podio.

La terza edizione dei Trentino Sports Awards è andata in scena ieri al Teatro Sociale di Trento in una serata carica di emozioni e con tanti prestigiosi protagonisti.

A cominciare dagli ospiti d’onore di questo evento, promosso da Provincia Autonoma di Trento, Trentino Marketing, CONI - Comitato provinciale del Trentino e CIP – Comitato Italiano Paralimpico. Introdotti da Barbara Pedrotti in veste di conduttrice della serata, sono infatti saliti sul palco accolti dagli applausi del pubblico il campione della MotoGP Marco Melandri, la pallavolista Rachele Sangiuliano, lo slalomista Giorgio Rocca e il motociclista paralimpico Nicola Dutto.

“Sono moltissimi gli atleti e le squadre che oggi portano nel mondo valori come rispetto, fatica, che sono propri del Trentino” - ha ricordato Maurizio Rossini Ceo di Trentino Marketing. “Grazie al Coni e al Comitato italiano Paralimpico del Trentino anche quest’anno riproponiamo questo momento tutto nostro e con tanti protagonisti, per rivivere con loro i grandi momenti dello sport trentino.”

Rossini ha quindi lanciato in anteprima per il pubblico del Teatro Sociale il video che ha riassunto i momenti più esaltanti dell’ultimo Festival dello Sport.

“Come Giunta provinciale - ha ricordato l’Assessore provinciale al turismo e allo sport Roberto Failoni - in questo primo anno abbiamo fatto molto per lo sport, cercando di dare risposte efficaci per supportare le Federazioni. Voglio inoltre sottolineare l’importanza per il nostro territorio del rapporto tra sport e turismo per le innumerevoli opportunità offerte ai nostri turisti. Non dimentichiamo inoltre la valenza dello sport come strumento di promozione in Italia e all’estero”.

Con una regia collaudata, che ha saputo tenere alta l’attesa, per ognuno dei riconoscimenti sono state prima presentate le tre nomination finali e quindi svelato il vincitore, premiato dai prestigiosi ospiti della serata.

I primi riconoscimenti consegnati sono stati quelli agli Ambassador del Trentino, campioni che, oltre ai risultati agonistici ottenuti nelle ultime stagioni, hanno saputo veicolare in maniera efficace il brand Trentino e i valori che esprime attraverso i loro profili social e un’attività di comunicazione mirata. “Ambassador dell’anno 2019” sono risultati Alessandro Pittin (combinata nordica), la Sportiva Hockey Club Fassa fra le squadre e Cornelia Rigatti (salvamento oceanico, paddleboard).

La serata è proseguita con la premiazione degli Atleti dell’anno scelti tra una rosa di nominativi indicati dalle Federazioni trentine e votati da una giuria di Giornalisti sportivi trentini e nazionali (Michela Baldessari - Radio Dolomiti; Gianfranco Benincasa - Rai TGR Trento; Alberto Bianchi - Radio NBC; Stefano Bizzotto - Rai Sport; Maurizio Digiangiacomo - Trentino; Stefano Frigo - Corriere del Trentino; Alessio Kaisermann - Trentino TV; Dody Nicolussi - Sky Sport; Marco Mazzurana - Vita Trentina; Guido Pasqualini - L’Adige; Sara Ravanelli – RTTR) e dalle Federazioni sportive trentine.

“Atleta dell’Anno” è stato proclamato il velocista Lorenzo Paissan oro sui 100 m e argento nella staffetta agli Europei Under 20 di atletica. “Atleta Paralimpico dell’Anno” è risultata la nuotatrice Marina Pettinella, protagonista di due stagioni nelle quali ha collezionato 6 titoli nazionali individuali e 6 bronzi con la staffetta azzurra agli Inas Games di Parigi. Sorpresa dell’Anno è stato proclamato il giovane Tommaso Giacomel, speranza del biathlon italiano.

Una novità di questa edizione, il Premio per la Best Performance 2019, assegnato da Trentino Marketing e CONI. Se lo è aggiudicato il mezzofondista Yemaneberhan Crippa, per la sua prestazione ai Mondiali di Atletica Leggera di Doha, dove nella prova dei 10mila metri ha battuto il record italiano che durava da 30 anni.

Sono state assegnate anche quattro menzioni speciali, rispettivamente alla formazione degli Allievi Vigili del Fuoco Volontari, Bronzo ai Giochi Internazionali CTIF Allievi a Martigny (CH); ad Alessandra Campedelli e Aurora Cristelli - coach e giocatrice della Nazionale femminile sorde di Volley che ha vinto l’Oro agli Europei 2019 in Sardegna; la Federazione Ciclistica Italiana – Trento per i grandi risultati del ciclismo trentino nel 2019, l’Argento mondiale di Matteo Trentin, l’Oro di Letizia Paternoster agli Europei U23, le vittorie nelle tappe del Giro e del Tour di Benedetti, Trentin, e di Letizia Borghesi al Giro Rosa, e infine ad Alessandro Michieletto, Alberto Pol e Giulio Magalini vincitori del Mondiale Volley U19 a Tunisi battendo in finale la Russia 3 a 1.

Il saluto per il CONI del Trentino è stato portato dalla Presidente del Comitato Provinciale Paola Mora e per il Comitato Italiano Paralimpico da Massimo Bernardoni.

GLI AWARDS 2019

Ambassador Trentino 2019 Alessandro Pittin (Combinata nordica) Cornelia Rigatti (Salvamento oceanico, paddleboard) Sportiva Hockey Club Fassa (Hockey su ghiaccio)

Atleta dell’anno 2019 Lorenzo Paissan (Atletica leggera velocità)

Paralimpico dell’anno 2019 Marina Pettinella (Nuoto)

Sorpresa dell’anno 2019 Tommaso Giacomel (Biathlon)

Best performance 2019 Yeman Crippa (Mezzofondo e corsa campestre)

Menzioni speciali per meriti sportivi 2019 Allievi Vigili del Fuoco Volontari: Bronzo ai Giochi Internazionali CTIF Allievi a Martigny (CH) Alessandra Campedelli e Aurora Cristelli: coach e giocatrice della Nazionale femminile sorde di Volley Oro europeo 2019 in Sardegna Federazione Ciclistica Italiana – Trento: per i grandi risultati del ciclismo trentino nel 2019 Alessandro Michieletto, Alberto Pol e Giulio Magalini: Oro ai Mondiale U19 di Volley a Tunisi battendo la Russia 3 a 1.