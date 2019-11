Comincia con una netta sconfitta l’avventura di Matteo Berrettini alle Atp Finals da Londra. Il tennista romano, n.8 al mondo, è stato sconfitto dal n.2, Novak Djokovic, col netto punteggio di 6-2, 6-1 in poco più do un’ora di gioco. In serata, l’altra sfida del gruppo B metterà di fronte Roger Federer e l’austriaco Dominic Thiem.