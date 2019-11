Continua il momento magico di Jannik Sinner. Il 18enne tennista azzurro ha conquistato la finale delle Next Gen Atp Finals in corso a Milano, battendo il serbo Miomir Kecmanovic 2-4, 4-1, 4-2, 4-2. Domani in finale incontrerà l’australiano Alex De Minaur che ha eliminato lo statunitense Frances Tiafoe.



L’azzurro, numero 93 Atp, in tabellone con una wild card, dopo aver vinto il Gruppo B grazie ai successi su Tiafoe e Ymer, diventa con i suoi 18 anni e tre mesi il più giovane giocatore nella storia del torneo ad aver raggiunto l’ultimo atto, e il primo tennista italiano. «Questo pubblico è meraviglioso, siete fantastici», la dedica ai tifosi sugli spalti prima di rivolgersi al suo allenatore, Riccardo Piatti, che oggi compie 61 anni.



«Ho provato a fargli un regalo oggi, e ci sono riuscito», ammette Sinner, riconoscendo anche che «con l’aiuto del coaching ai cambi campo devo dire che sembra tutto un pò più semplice». Ora De Minaur: «Lui arriva da una grande stagione (ha vinto 3 titoli Atp nel 2019, ndr), perciò non sarà semplice. Io comunque cercherò di fare del mio meglio».