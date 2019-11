Gina Schumacher (nella foto) grande protagonista a Fieracavalli. A Verona, Elementa Masters Premiere ha visto concludersi la gara di reining non pro, una disciplina della monta Western, e la figlia del campione di Formula 1 si conferma campionessa nella categoria in sella a Shine N Whiz, con il punteggio di 223, dopo essersi già piazzata nella giornata precedente alla testa della categoria riservata ai Quarter Horse.

Seconda l’austriaca Anna Lisec, su This Wimps So Fly, con un 222. La gara riservata agli atleti non professionisti ha visto in arena 107 concorrenti. Gina Schumacher, 22 anni, pluridecorata amazzone tedesca, prenderà parte anche al Freestyle di domani sera, una gara-spettacolo dove gli atleti competono ‘in costume’ e a tempo di musica.

Un’altra figlia eccellente si è fatta notare a Verona questa volta nel salto ostacoli. Jessica Springsteen, figlia della rock star, Bruce, ha vinto infatti il Premio Prestige (categoria a tempo, Tab. A, h. 1.50, 25.000 euro), seconda gara della giornata di ieri a Fieracavalli.

La 27enne amazzone statunitense Jessica Springsteen (con Volage du Val Henry, 55”69), l’ha spuntata per appena 5 centesimi sull’italiano Alberto Zorzi (Vauban du Trio, 55”74). Podio completato dal francese Michel Robert (Emerette, 55”76).