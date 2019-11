Vincenzo Novari è il Ceo di Milano-Cortina-2026. Il nome dell’amministratore delegato del comitato dei Giochi invernali è stato annunciato dal ministro delle politiche giovanili e dello sport Vincenzo Spadafora al termine della riunione che si è svolta a Roma.



Novari, genovese, 60 anni, ha alle spalle una lunga carriera di manager in aziende di primo piano, da Omnitel a Danone.

«Siamo tutti d’accordo nel designare il nome di Vincenzo Novari come Ceo della Fondazione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che verrà istituita a breve.

Crediamo abbia tutte le qualità per fare un buon lavoro e glielo auguriamo». Lo ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, al termine dell’incontro avvenuto a Roma con i presidenti di regioni, comuni e Coni per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026.