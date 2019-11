Il Sudafrica si è laureato campione del mondo di rugby, battendo nella finale disputata a Yokohama (Giappone) l'Inghilterra per 32-12. Gli 'Springboks' hanno dominato il match e alla fine hanno messo le mani sul terzo titolo della loro storia, dopo quello casalingo del '95 e quello del 2007.

Trascinata da Duane Vermeulen, eletto uomo-partita, il XV guidato da Rassie Erasmus si è sempre dimostrato più forte degli avversari e, alla fine, Siya Kolisi è diventato il primo capitano di colore sudafricano ad alzare la Coppa del mondo. E' stato anche il primo titolo iridato vinto dal Sudafrica segnando delle mete in finale: una delle due irresistibile, con l'uomo-gazzella Cheslin Kolbe.

Grande, invece, la delusione per gli inglesi (mezzo Paese si era fermato per assistere al match), che hanno lasciato per strada la terza finale, dopo quelle del '91 e del 2007 (quest'ultima sempre contro il Sudafrica), rimanendo con l'unico successo del 2003.