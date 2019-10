Sono i due migliori atleti del mondo nel settore dei lanci dell’atletica paralimpica fra i ciechi. Assunta Legnante e Oney Tapia hanno storie diverse e una caratteristica comune: non hanno rivali in pedana. Entrambi sono diventati ciechi quando avevano già raggiunto la maturità, ma una per malattia e l’altro per un incidente sul lavoro. Ma oggi al Festival dello Sport di Trento hanno mostrato anche un altro talento: quello per il canto.

Tapia, cubano, ha scelto "Angelo negro" di Fausto Leali, intonando sicuro "Pittore, ti voiglio parlare...". Lei invece ha scelto "Io non so parlar d'amore", interpretata con una intonazione e un timbro invidiabili. Ed è stata ovazione, a Palazzo Geremia.

Per Oney, giunto in Italia da Cuba, e che ha cominciato a praticare atletica dopo aver perso la vista, diventando “Più forte del buio”, come ha titolato un suo libro, la conferma di uno showman che ha già vinto “Ballando con le Stelle”.

