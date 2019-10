Salta l’attesa sfida dell’Italia contro gli All Blacks. Gli organizzatori dei Mondiali di rugby hanno dovuto infatti cancellare in via precauzionale le partite in programma sabato in Giappone per l’arrivo anticipato del tifone Hagibis.



L’agenzia meteorologica giapponese avverte infatti che il potente tifone potrebbe portare pericolose piogge torrenziali nelle parti centrali del Paese proprio tra sabato e domenica, durante l’ultima giornata della fase a gironi del torneo. I match Inghilterra-Francia di Yokohama e quello Italia-Nuova Zelanda di Toyota sono stati quindi annullati per motivi di sicurezza, per la prima volta.



Le partite annullate a causa del maltempo verranno registrate come pareggi senza punteggio e ogni squadra otterrà due punti competizione.