Ottimo esordio per Jannik Sinner nelle qualificazioni degli US Open. Martedì sera il 18enne altoatesino ha battuto al primo turno il suo connazionale italiano Matteo Viola senza fatica per 6-1, 6-0.

Per Sinner era il primo successo in assoluto nelle qualificazioni di uno Slam, dopo essere stato eliminato a fine giungo a Wimbledon al primo turno dall’australiano Alex Bolt.

Sinner deve vincere altre due partite sul cemento di Flushing Meadows per qualificarsi al main draw. Il primo ostacolo l’ha superato alla grande.

Il numero 131 del mondo ha dominato il derby italiano contro Matteo Viola (ATP 238). A New York, Sinner ha rispettato il suo ruolo da favorito, aggiudicandosi il primo set con tre break per 6-1. Sinner ha dominato anche nella seconda frazione di gioco, vincendo tutti i sei game, imponendosi dopo soli 46 minuti di gioco con un netto 6-0.

Un’ottima prestazione per l’altoatesino. Nel secondo turno Sinner, numero 24 delle qualificazioni, affronterà domani, mercoledì il vincente del match tra l’australiano John-Patrick Smith (ATP 239) ed il croato Viktor Galovic (ATP 223).