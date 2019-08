Il trentino Alessandro Forni è partito ieri pomeriggio dalla spiaggia di Genova e tenterà di battere il record di Nico Valsesia di 16h 15 minuti arrivando in bicicletta fino ai piedi del monte Bianco per poi proseguire con gli sci d alpinismo e raggiungere la quota di 4800 metri.. Il tutto entro le 10 di stamattina.

C'è ottimismo nei suoi accompagnatori, anche se durante la notte ha avuto un rallentamento per un forte temporale che lo ha colto proprio nel passaggio delle Alpi Marittime.

IN questo momento è già alle prese con il massiccio del Bianco, dove per fortuna il tempo è buono, sereno e non caldo. Ce la farà? Seguite la sua pagina Facebook Alessandro Forni.

LA DIRETTA VIDEO ALLA PARTENZA

Forni è nato a Trento nel 1980. A 18 anni inizia a correre in bicicletta a livello agonistico; non diventerà mai però un professionista.

Invece dal 1997 inizia a realizzare le sue "imprese", fra cui la Vemnezia-Marmolada in bici e a piedi; ed altri 25 percorsi di questo tipo. Tra gli altri, il Giro in solitario dei Pirenei: 10 giorni, 1564 km, 41.446 metri di dislivello; ttraversata Montagne Rocciose e deserti Sud Ovest USA (2769 km).· Giro in solitario delle Alpi Francesi: 8 giorni, 1603 km, 36.729 m di dislivello.