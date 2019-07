Da domani al 7 agosto sono in programma nella suggestiva cornice dello Stadio del Nuoto di Roma, i campionati italiani di categoria.

Primo turno (1-4 agosto) per Juniores, Cadetti e Senior, poi spazio ai Ragazzi (5-7 agosto).

Alla prima sessione prenderanno parte 1096 atleti (561 maschi e 535 femmine) in rappresentanza di 259 società, per un totale di 2600 presenze gara e 214 staffetta. Nella seconda parte saranno al via in 816 (494 maschi e 322 femmine) in rappresentanza di 283 società, per un totale di 1894 presenze gara e 118 staffette.

Immancabili gli atleti del Trentino, che si sono qualificati anche quest’anno numerosi.

NUOTATORI TRENTINI

Pesole Bruna 100, 200, 400 e 800 sl Cadetti Gusperti Sara 50 e 100 rana 50 e 100 fa Cadetti Bisesti Sofia 200 rana Cadetti Turrini Piermaria 50 do, 50 e 100 fa Seniores Barison Giovanni 100 e 200 do Cadetti Luciani Salvatore 100 e 200 sl Ragazzi Zanon Giacomo 100 do Ragazzi

RARI NANTES TRENTO Delladio Pietro 200 delfino Gusperti Matteo 50 stile - 100 delfino Ragazzi Gusperti Alessandra 50 stile - 100 rana - 200 misti Ragazzi 4x200 stile junior: Eisendle Lisa, Filippi Nadini, Manara Valentina, Giulia Sorrentino

2001 TEAM Urbanetto Vittoria 50m - 100m - 400m Stile Libero Juniores Foradori Maddalena 50m - 100m Dorso Juniores Serra Christian 100m Rana Ragazzi 14 Soncini Sara 200m Rana Ragazzi

BUONCONSIGLIO NUOTO Tommaso Pilati 50 stile Cadetti Andrea Zenatti 50 e 100 rana Seniores Valerie Buffa 1500 stile libero Cadetti

RARI NANTES ALA Elisa Fiorini 50-100-200 rana e 200-400 misti Juniores Sara Petrolli 800 e 1500 stile Juniores Disponibili su Federnuoto le start list, il timing e le avvertenze dei Campionati Italiani di Categoria. Microplus ha pubblicato la pagina che ospiterà i risultati in tempo reale.