Rischia di costare una multa salata a Fabio Fognini l’imprecazione «anti-Wimbledon» pronunciata nel corso del match perso contro lo statunitense Tennys Sandgren.

Sotto di due set l’italiano - frustrato anche dal fatto di giocare in uno dei campi più disturbati, il n.14 - ha sbottato: «Maledetti inglesi, dovrebbe cadere una bomba su questo circolo».

Per il momento l’organizzazione dei Championships non ha assunto nessuna posizione ufficiale, evitando ogni commento.

Il seguito il tennista italiano ha dichiarato: «Se qualcuno si è offeso chiedo scusa, ma non ho altro da aggiungere».