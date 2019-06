Al via oggi il Fina Diving Grand Prix, quinta tappa del circuito, in scena fino a domenica al Lido di Bolzano. La gara entrerà nel vivo già nel pomeriggio con la finale della piattaforma sincro 10 metri, in cui saranno presenti Maicol e Julian Verzotto, e la finale del sincro trampolino 3 metri donne, che vedrà le neo-mamme Tania Cagnotto e Francesca Dallapè prendere parte a una competizione internazionale per la prima volta dopo la gravidanza.

Non ci sarà la tanto attesa sfida tra le veterane Cagnotto-Dallapè e le giovani Bertocchi-Pellacani, campionesse europee e nazionali in carica nel sincro trampolino 3 metri: la Bertocchi ha infatti comunicato che rinuncerà al Fina Diving Grand Prix Bolzano a causa di un problema alla schiena.

In coppia con Elena Bertocchi avrebbe dovuto gareggiare anche Maicol Verzotto nel sincro trampolino 3 metri misto, disciplina in cui sono vice campioni del mondo. Verzotto prenderà parte a piattaforma 10 metri individuale, sincro piattaforma 10 metri mista con Noemi Batki e sincro piattaforma 10 metri maschile con suo fratello Julian. Per il bolzanino è la prima volta in Nazionale insieme a Julian.