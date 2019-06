Dodicesimo titolo in carriera, il terzo consecutivo, per Rafael Nadal al Roland Garros. Il campione spagnolo, numero 2 del ranking Atp e del tabellone, si è confermato il re dello Slam parigino sulla terra battuta superando in finale, come lo scorso anno, l’austriaco Dominic Thiem, quarta forza del seeding, con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1, in tre ore e un minuto di gioco.