La spiaggia e le acque del lago di Piazze (premiate con la «Bandiera Blu») ospitano nel week-end la 25esima edizione delle «Facoltiadi» l'evento promosso dal Cus Trento, che vedrà affrontarsi quest'anno ben 21 squadre in rappresentanza di tutte le Facoltà e Dipartimenti dell'Ateneo Trentino. Una due-giorni di sport, divertimento e sana goliardia che avrà come protagonisti oltre 500 studenti, ricercatori e professori dell'Università Trentina impegnati ieri e oggi nel torneo di calcio-saponato, green-volley, beach-tennis (in parte già disputato), con la sfida finale sui dragon boat le lunghe imbarcazioni di origini cinesi.

«Un appuntamento sempre atteso da tutte le Facoltà, e che si ripete annualmente dal 1995, mentre da alcuni anni a marzo si tengono le »Facoltiadi invernali« sulle nevi delle Viote del Monte Bondone giunte alla 5^ edizione - spiega a nome degli organizzatori del Cus Trento Ermanna Marchetti - nella serata di venerdì alla presenza di autorità e professori dell'Ateneo trentino sarà ricordata anche la figura di Fabio Ferrari, già presidente del Cus Trento e Rettore dell'Università trentina, che per primo diede il via alle Facoltiadi».

Tra le varie formazioni al via (composte da 20-25 elementi) agguerrita appare la rappresentanza di Ingegneria (8 squadre), che dovrà fronteggiare i rappresentanti di Scienze Cognitive (3 team), Fisica-Matematica e Giurisprudenza (entrambi con 2 squadre) ed i portacolori di Sociologia, Lettere, Economia, Cibio di Rovereto e Centro Agricoltura-Alimenti-Ambiente (C3A).