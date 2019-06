Un grande Yeman Crippa chiude al nono posto nei 5000 metri del Golden Gala di Roma, tappa valevole per la Diamond League di atletica leggera.

L’azzurro trentino di origini etiopi ha fatto segnare il tempo di 13’09"52 migliorando il suo personale di oltre nove secondi, un risultato che proietta Crippa come terzo risultato italiano di sempre in questa specialità. La gara è stata vinta dall’etiope Telahun Haile Bekele con 12’52»98, migliore prestazione dell’anno.

«Non sapevo neanche che era il terzo tempo di sempre in Italia - ha commentato Yeman Crippa ai microfoni di Raisport - La stagione è cominciata solamente adesso. Obiettivo? Andare in finale ai Mondiali di Doha, ma il mio sogno è andare in finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020».