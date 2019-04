Alexander Nardon, atleta della squadra Trento Baseball, è stato convocato per le selezioni della nazionale azzurra under 12 che parteciperà al Campionato europeo di Trebic, in Repubblica Ceca, dal 29 giugno all’8 luglio, e ancora al Mondiale di categoria, programmato a Tainan (Taiwan) dal 22 luglio al 5 agosto.

Classe 2007, con ottimi risultati a scuola, carattere solare e altruista, Alexander è un’atleta versatile, molto forte in battuta con la mazza anche se il ruolo principale è lanciatore. Possiede inoltre un ottimo controllo e presa col guantone. Tant’è che nei campionati di Trento Baseball per il 2019, oltre a giocare nella sua categoria, l’under 12, sarà convocato anche nella formazione della under 15.

«Il ragazzo sta crescendo molto sia fisicamente che tecnicamente - ha dichiarato il responsabile tecnico Paolo Castagnini - Alex è sempre presente agli allenamenti e non solo quelli della sua categoria. Spesso infatti partecipa a quelli della squadra di età maggiore. La sua caratteristica, al di là delle indiscusse doti atletiche, è quella di essere sempre generoso ed umile, aiutando i propri compagni a correggere gli errori e a crescere nella preparazione atletica».Alex, da Trento a