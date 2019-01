Sfuma il poker di titoli Atp per Andreas Seppi. Nella finale del '"Sydney International", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 527.880 dollari che si è concluso sui campi in cemento di Sydney, in Australia (uno dei due appuntamenti che precedono il primo Slam del 2019), il 34enne di Caldaro, numero 37 Atp ed ottava testa di serie, ha ceduto per 75 76(5), in due ore e cinque minuti di partita, all'idolo di casa, il Next Gen Alex De Minaur, numero 29 Atp (best ranking) e quinta testa di serie, finalista dodici mesi fa. Il 19enne di Sydney ha così conquistato proprio a casa sua il primo titolo in carriera, al terzo tentativo: lo scorso anno aveva infatti perso le finali di Sydney (contro Medvedev) e Washington (contro Alexander Zverev).



La cronaca. L'altoatesino ha vinto l'unico precedente, disputato al primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo dello scorso anno. L’australiano è costretto agli straordinari visto che poche ore prima - nella notte italiana - ha battuto per 63 62 il francese Gilles Simon, numero 31 Atp e quarto favorito del seeding, a segno nell'edizione del 2011, nella sfida di semifinale cancellata venerdì a causa della pioggia. Andreas è andato subito avanti 2-0 grazie ad un break in avvio e a due game molto combattuti. Nel quarto gioco l’azzurro ha sotterrato un drop-shot concedendo una palla per il contro-break ma De Minaur non è ha approfittato cacciando in rete il diritto e Seppi è salito 3-1. Nel sesto game, però, il giovane aussie è riuscito a togliere la battuta all’altoatesino riagganciandolo e superandolo (4-3). Estremo equilibrio fino al dodicesimo gioco quando Seppi si è ritrovato sotto 0-40: Andreas ha salvato i primi due set-point ma non il terzo con De Minaur che ha archiviato il primo parziale al termine di uno scambio interminabile, deciso da un diritto in rete dell’azzurro. Nel secondo gioco della seconda frazione il 34enne di Caldaro ha annullato ben tre palle-break (1-1) a un De Minaur scatenato. Nel settimo gioco il 19enne di Sydney ha commesso doppio fallo sulla palla-break ma Andreas non è ha approfittato ed in quello successivo con due errori banali ha restituito immediatamente il favore (4-4). Il set si è deciso al tie-break: Seppi è stato avanti 3-1, 4-2, e 5-4 con due servizi a disposizione dopo il doppio fallo commesso dall’australiano ma de Minauro è stato più coraggioso e si è aggiudicato gli ultimi tre punti chiudendo per 7 punti a 5.



Resta l’ottimo torneo giocato a Sydney da Andreas (nona finale in carriera per lui, la prima sul cemento all'aperto e la prima ad oltre tre anni e mezzo da Halle 2015: tre i trofei messi in bacheca, l'ultimo a Mosca nel 2012): questa settimana l’altoatesino ha messo in fila Chardy, Klizan e due top 20 come il greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 Atp e primo favorito del seeding, e l'argentino Diego Schwartzman, numero 19 Atp e terza testa di serie. Da lunedì risalirà al numero 35 del ranking mondiale.

----------------------



RISULTATI

"Sydney International"

Atp World Tour 250

Sydney, Australia

6 - 12 gennaio, 2019

$527.880 - cemento



SINGOLARE

Primo turno

(8) Andreas Seppi (ITA) b. Jeremy Chardy (FRA) 75 26 64



Secondo turno

(8) Andreas Seppi (ITA) b. Martin Klizan (SVK) 76(2) 62



Quarti

(8) Andreas Seppi (ITA) b. (1) Stefanos Tsitsipas (GRE) 46 64 64



Semifinali

(8) Andreas Seppi (ITA) b. (3) Diego Schwartzman (ARG) 76(3) 64



Finale

(5) Alex De Minaur (AUS) b. (8) Andreas Seppi (ITA) 75 76(5)



DOPPIO

Primo turno

(wc) Alex Bolt/Matt Reid (AUS) b. Andreas Seppi/Dusan Lajovic (ITA/SRB) 63 76(6)