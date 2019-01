Nel giorno di Capodanno entra nel vivo l’ottava edizione del Trofeo Re Laurino con tutti i tabelloni principali. Con gli incontri che iniziano alle 15 per dare il tempo a tutti di cominciare l’anno nuovo in famiglia, dopo che ieri si sono conclusi i tabelloni di qualificazione delle categorie Under 12 femminile e Under 14 maschile, oggi è stata la volta dell’Under 12 maschile, che ha visto trionfare il pusterese outsider del tabellone Niklas Stifter. Il tennista dell’ASD Falzes ha dominato 6-2, 6-0 contro Jakob Andergassen. Vittoria, frutto di un’ottima prova, anche per l’atleta di casa CT USSA Tommaso Zanotto, che si è imposto sul pari età veronese Lorenzo Moratto per 6-3, 6-2, qualificandosi al tabellone finale insieme a Stifter.

Nella categoria Under 14, vera prova di forza per il bolzanino Riccardo Radelli che nel primo incontro del tabellone finale si è sbarazzato 6-1, 6-2 di Federico Moretti. Successo anche per Francesco Manfioletti (CT USSA) che vince nettamene il primo set contro il meranese Leonardo Kofler e fatica di più nel secondo, ma porta a casa l’incontro 6-1, 7-5. Restando in casa CT USSA, Samuel Longo esce invece dal torneo dopo aver disputato delle ottime qualificazioni e un gran primo set contro Jacopo Toffanelli del TC Rungg. Dopo il primo parziale sostanzialmente dominato, deve arrendersi nei due set successivi e l’incontro termina 1-6, 6-3, 6-1.

Tra le pari età al femminile Jana Raffl fa suo l’incontro disputato con Aurora Sartore con un perentorio 6-0, 6-1, mentre tra i piccoli Under 10 fa altrettanto Thomas Dallapiazza (TC Bolzano) contro Noah Graber, vincendo 6-1, 6-1.

Uno speciale regalo di buon anno ai giovani tennisti è arrivato dal figlio del direttore del torneo: Simone Giannelli, capitano della Trentino Volley e palleggiatore dai polpastrelli dorati della Nazionale ha portato nel pomeriggio il suo saluto ai ragazzi, che hanno approfittato dell’occasione per una foto di gruppo. Simone è figlio di Paolo Giannelli, maestro e direttore del torneo giovanile.

Domani (2 gennaio) gli incontri inizieranno alle ore 9.30.

U14F: Jana Raffl (ATC Passeier) vs Aurora Sartore (ATC Vipiteno) 6-0, 6-1.

U10M: Thomas Dallapiazza (TC Bolzano) vs Noah Graber (ASC Welsberg) 6-1, 6-1;

U12M: Niklas Stifter (ASD Falzes) vs Jakob Andergassen (TC Caldaro) 6-0, 6-2; Tommaso Zanotto (CT USSA) vs Lorenzo Moratto (ASD Bovolone) 6-2, 6-3,

U14M: Riccardo Radelli (TC Bolzano) vs Federico Moretti (ATA Battisti) 6-1, 6-2; Jacopo Toffanin (TC Rungg) vs Samuel Longo (CT USSA) 1-6, 6-3, 6-1; Francesco Manfioletti (CT USSA) vs Leonardo Kofler (TC Merano) 6-1, 7-5.