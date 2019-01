Floyd Mayweather è diventato uno dei pugili più ricchi, ma anche più forti, della storia ma ormai fa più parlare di sè più per le vicende extra ring, lo stile di vita sfarzoso e pure un po’ kitsch e le esibizioni farsa che lo vedono impegnato in giro per il mondo. Con tanto di code polemiche come accaduto ieri anche dopo l’incontro andato in scema a Saitama, in Giappone, e che molti hanno definito una «carnevalata», contro Tenshin Nasukawa, detto «Ninja Boy», 20enne campione di kickboxing e arti marziali miste e vero idolo nel Sol Levante.

Un incontro sulle tre riprese, non propriamente di boxe ma con le regole della boxe e senza giudici, che «The Money», come viene ormai comunemente soprannominato il 42enne pugile statunitense, ha liquidato in poco più di due minuti per ko e che gli ha permesso di incassare la bellezza di 9 milioni di euro in appena 138”.

Un incontro farsa, insomma, che ha scatenato non poche polemiche e a cui il diretto interessato ha risposto via Instagram, senza crearsi tanti scrupoli: «E se ti dicessi che posso guadagnare 9 milioni di dollari per 9 minuti di combattimento a Tokyo, in Giappone, tu non faresti lo stesso? Diciamo che mi piace di più chiamarla una passeggiata di 9 minuti», ha chiuso nel solito modo irriverente Mayweather che ha mandato per ben tre volte al tappeto il giovane avversario, che ha terminato in lacrime, fino all’inevitabile arresto dopo 2 minuti e 19 secondi del primo round. Due ore ore dopo la sfida, dopo essersi ripreso, Nasukawa ha provato a consolarsi con un tweet: «È stata un’impresa combattere contro di lui e anche se sono stato imprudente non me ne pento. Non ho messo in difficoltà Mayweather con i miei 20 anni, ma sono uscito da questo match con coraggio. Grazie mille a tutti coloro che mi hanno supportato. Continuerò a combattere».

Mayweather, che aveva abbandonato il pugilato imbattuto con il record di 50 vittorie in 50 incontri, si è ripresentato ieri sul ring a 5 mesi dall’incontro-esibizione, anche quello vittorioso, contro Conor McGregor, altro campione di arti marziali, il quale si è gia fatto avanti per ottenere la rivincita «entro la fine del 2019». Nell’incontro andato in scena a Las Vegas lo scorso 26 agosto e che ha fatto guadagnare a Mayweather ben 100 milioni (contro i 75 intascati dall’irlandese).