Giunge all’ottava edizione il “Trofeo Re Laurino” organizzato dal Centro Tennis USSA e, come di consueto, le iscrizioni dei giovanissimi atleti sono molto numerose. Si tratta infatti di uno dei più prestigiosi tornei giovanili della provincia di Bolzano e quest’anno coinvolgerà oltre 120 tennisti tra ragazze e ragazzi suddivisi nelle categorie che vanno dall’under 10 all’under 16.

La manifestazione prenderà il via sabato 29 dicembre, sui campi del PalaTennis Manlio Giannelli di via Parma, a Bolzano.

Tra i partecipanti, anche un tennista di seconda categoria: si tratta di Simone Cavalleri (2.8), atleta della categoria Under 16 di Pavia che già due anni fa aveva partecipato al “Trofeo Re Laurino”, raggiungendo la semifinale nella categoria Under 14.

Ma Cavalleri è solo l’esempio di uno dei tanti ragazzi che provano a mettersi in gioco contro i pari età altoatesini:“Sono diversi i ragazzi che ogni anno, approfittando delle vacanze, vengono a Bolzano da fuori il Trentino Alto Adige” ha confermato a questo proposito il direttore tecnico del “Trofeo Re Laurino”, Paolo Giannelli.

Tra i partecipanti, sono però ben 31 gli atleti bolzanini che passeranno sotto gli occhi del Giudice Arbitro Consuelo Cavalletto e del Giudice Arbitro Assistente Patrizia Longhi. Molti di questi fanno parte della Tennis Academy di Bolzano, nata dall’unione di intenti dei vari centri sportivi bolzanini (in particolare il CT USSA, il TC Bolzano, il TC Comune di Bolzano e l’Haslacher).

Le giovani favorite dal pronostico, secondo gli organizzatori del CT USSA, sono: per la categoria Under 10 Victoria Klotz (CT USSA), Alice Spazzini (CT USSA), Tadelech Pappalardo (CT Rungg) ed Elen Gatto (TC Caldaro); per la categoria Under 12 Noemi Maines (ATA Battisti Trento) e Chiara Zivelonghi (ASD Bovolone); per la categoria Under 14 Anna Costaperaria (CT USSA) e Martina Broggi (ASV Parcines); per la categoria Under 16 Judith Rainalter (ASV Malles).

I giovani favoriti sono invece: per la categoria Under 10 Thomas Dallapiazza (TC Bolzano) e Gianluca Gobbato (CT USSA); per la categoria Under 12 Daniel Lechner (CT USSA), Cristiano Benedetti (TC Brentonico) e Christian Bacher (CT USSA); per la categoria Under 14 Jonas Masten (TC Merano), Mattia Padovani (CT USSA), Gabriel Moroder (TC Gherdenia) e Samuel Greif (TC Caldaro); per la categoria Under 16 Simone Cavalleri (TC Pavia), Alessandro Berloffa (CT USSA) e Lukas Mayr (TC Egna).