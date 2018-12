Sono Roger Federer e Serena Willliams, 43 trofei Slam in due (20 lo svizzero, 23 la statunitense) i protagonisti più attesi della 31esima edizione della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’ITF, in programma da sabato 29 dicembre a sabato 5 gennaio sul veloce indoor della “Perth Arena”. Per il terzo anno di fila il 37enne fuoriclasse di Basilea farà coppia con la giovane connazionale Belinda Bencic, la 21enne di Flawil in ripresa dopo un paio di stagioni segnate da diversi infortuni.

La 37enne di Saginaw, che ha già trionfato in Hopman Cup nel 2003 (con James Blake) e nel 2008 (con Mardy Fish) e che è stata finalista nel 2015 (con John Isner), farà invece coppia con il Next Gen Frances Tiafoe, 20enne di Hyattsville.



UN PO’ DI STORIA - Proprio la Svizzera è il team campione in carica: nella scorsa edizione proprio Federer e la Bencic hanno conquistato il trofeo superando in finale per 2-1 la Germania di Alexander Zverev ed Angelique Kerber. Nell’occasione “King Roger” vincendo il titolo 17 anni dopo il precedente successo - nel 2001 ci era riuscito insieme a Martina Hings - ha battuto il primato della spagnola Arantxa Sanchez-Vicario, che si era imposta a distanza di 12 anni dal precedente trionfo. Quest’anno sia Svizzera che Germania sono in gara con gli stessi campioni.

La nazione più vincente in Hopman Cup sono proprio gli USA con 7 trofei, l'ultimo dei quali conquistato però nel 2011, davanti alla Spagna con 4 titoli.



FORMULA - I team nazionali sono divisi in due gironi da quattro squadre e sono costituiti da un giocatore e una giocatrice. In ciascuna si disputa un singolare femminile, un singolare maschile (non necessariamente in quest'ordine) e un doppio misto. La prima classificata di ciascun raggruppamento guadagna l'accesso alla finale.

L'evento è intitolato al grande tennista e coach australiano Harry Hopman (1906-1985), da molti ritenuto il miglior allenatore che l’Australia abbia mai avuto: come capitano non giocatore ha guidato il suo Paese dal 1938 al 1969, conducendo tanti giovani emergenti alla conquista di 15 Coppe Davis in 21 Challenge rounds.



FAST4 - Anche in questa edizione il doppio misto si giocherà con il format del FAST4, introdotto nel 2017, che rende il gioco più veloce ed avvincente: il set è a quattro game con tie-break sul 3-3, niente let sul servizio né giochi ai vantaggi (deciding point).



GIRONI



GRUPPO A:

GERMANIA - Angelique Kerber e Alexander “Sasha” Zverev

FRANCIA - Alize Cornet e Lucas Pouille

AUSTRALIA - Ashleigh Barty e Matthew Ebden

SPAGNA - Garbine Muguruza e David Ferrer



GRUPPO B

STATI UNITI - Serena Williams e Frances Tiafoe

SVIZZERA - Belinda Bencic e Roger Federer

GRECIA - Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas

GRAN BRETAGNA - Katie Boulter e Cameron Norrie



PROGRAMMA



sabato 29 dicembre

ore 10 (le 03.00 italiane)

Gran Bretagna - Grecia

ore 17.30 (le 10.30 italiane)

Australia - Francia



domenica 30 dicembre

ore 10 (le 03.00 italiane)

Germania - Spagna

ore 17.30 (le 10.30 italiane)

Gran Bretagna - Svizzera



lunedì 31 dicembre

ore 10 (le 03.00 italiane)

Stati Uniti - Grecia



martedì 1° gennaio

ore 17.30 (le 10.30 italiane)

Stati Uniti - Svizzera



mercoledì 2 gennaio

ore 10 (le 03.00 italiane)

Francia - Germania

ore 17.30 (le 10.30 italiane)

Australia - Spagna



giovedì 3 gennaio

ore 10 (le 03.00 italiane)

Gran Bretagna - Stati Uniti

ore 17.30 (le 10.30 italiane)

Grecia - Svizzera



venerdì 4 gennaio

ore 10 (le 03.00 italiane)

Spagna - Francia

ore 17.30 (le 10.30 italiane)

Australia - Germania



sabato 5 gennaio

ore 16.00 (le 09.00 italiane)

Finale: vincente Gruppo A c. vincente Gruppo B