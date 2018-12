C’è un nuovo nome nell’albo d’oro della Supercoppa maschile: è quello del Pressano, che vince il titolo per la prima volta nella propria storia, battendo 24-22 (p.t. 12-12) i campioni d’Italia dell’Acqua&Sapone Junior Fasano e portando a casa il secondo titolo del 2018, a fare il paio con la Coppa Italia sollevata al cielo nel febbraio scorso.

Nel secondo match in ordine temporale al Pala Palumbo, viene fuori la partita che era lecito aspettarsi: indecifrabile nell’evolversi, combattutissima, dura e nel contempo ricca di giocate pregevoli. Ad aprirla è Fasano, avanti 6-2 dopo i primi 10’. Il time-out serve a Branko Dumnic a suonare la carica tra i suoi: Dallago è il più reattivo, ma col passare dei minuti – e con l’ingresso provvidenziale di D’Antino – tutta la squadra prenderà fiducia, fino a impattare sull’8-8 al 23’. Fovio e Sampaolo si equivalgono, come le loro squadre: 12-12 al riposo e 8 parate per parte. Parità, sempre parità anche per tutta la ripresa. Si arriva sul 22-22 al 54’. Pallonetto di Giongo per il +1. La chiude Dallago. È vano il time-out di Ancona. Pressano è nella storia della Supercoppa. Una vittoria che il presidente Lamberto Giongo dedica al pioniere Gigi Vecchio scomparso nei giorni scorsi.

Acqua&Sapone Junior Fasano – Pressano 22-24 (p.t. 12-12)

Acqua&Sapone Junior Fasano: Fovio, Messina 1, De Santis, Radovcic 2, Venturi, Corcione 2, Angiolini 3, Pugliese 1, Bargelli, Bronzo 2, Donoso 6, Knezevic 5, Notarangelo, Gallo, Palmisano, Vinci. All: Francesco Ancona

Pressano: Facchinelli, Dallago 5, Chistè, Bolognani 1, D’Antino, Di Maggio 8, Moser, Giongo 4, Sampaolo, Alessandrini 4, Argentin, Folgheraiter, Moser, Dedovic 1, Fadanelli 1, Mazzucchi. All: Branko Dumnic

Arbitri: Cosenza – Schiavone