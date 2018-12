Sempre più in alto. I dati ufficiali forniti dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, presentando i numeri dello sport italiano al termine della Giunta nazionale di martedì 18 dicembre, certificano la crescita costante del movimento tennistico in Italia: sono infatti saliti a 372.964 i tesserati della Federazione Italiana Tennis nel 2017, vale a dire ben 42.543 in più dell’anno precedente, che costituisce l’incremento maggiore in assoluto tra le federazioni che fanno parte del Comitato Olimpico. Questo significa che, dopo aver guadagnato la terza posizione nel 2016 a spese della pallacanestro, l’ascesa della Federazione Italiana Tennis - 3.229 le società affiliate - è proseguita anche nei successivi dodici mesi scavalcando pure la pallavolo e portandosi al secondo posto nella classifica dei tesserati delle federazioni sportive, dietro solamente a “sua maestà” il calcio.



I tesserati alla FIT rappresentano, in particolare, l’8,4% del totale degli iscritti alle federazioni sportive: 4 milioni e 703 mila tesserati, pari al 9,6 per cento della popolazione italiana sopra i tre anni.



LA CLASSIFICA DEI TESSERATI 2017 (prime 10 federazioni)



1. CALCIO 1056.824 (-5.470 SUL 2016)

2. TENNIS 372.964 (+ 42.543)

3. PALLAVOLO 331.843 (-14.468)

4. PALLACANESTRO 317.321 (+1.442)

5. ATLETICA 270.602 (+ 36.628)

6. PESCA SPORTIVA 171.157 (- 4.701)

7. NUOTO 163.307 (+ 9.966)

8. VELA 141.672 (+ 1.247)

9. ARTI MARZIALI 135.541 (+ 272)

10. MOTOCICLISMO 128.148 (-9.718)