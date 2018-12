La quarta giornata di ritorno del campionato di serie A indoor maschile ha avuto inizio giovedì con l'anticipo Brescia?Castellaro. Tutto facile per i mantovani che hanno messo ko i rivali per 13-3. La compagine bresciana ha provato a fare la sua onesta partita, ma la differenza di valori al momento è troppo netta. Festi e compagni mantengono così la vetta della classifica. A Mezzocorona si è disputato il terzo derby stagionale fra i padroni di casa del Mezzolombardo e l'altro team trentino, il Marco. L'incontro è terminato con il punteggio di 13?8 in favore dei rotaliani. I ragazzi di Sarre Ferrera hanno disputato un'ottima prestazione a livello di gruppo. Per il Mezzolombardo, la prima vittoria stagionale contro i rivali lagarini che in questa stagione si erano imposti nella finale di Super Coppa e nella gara di andata. Con questo successo, Samuel Negri e compagni superano i rivali in classifica, conquistando il secondo posto in classifica.

In campo anche la serie B maschile alla palestra Fucine di Rovereto. Marco e Patone si sono arrese alla ravennate Bagnacavallo. In campo a San Floriano (Verona) anche la B femminile con il girone tre, dove milita la trentina Segno. Giornata "pro" Segno. Sofia Magnani e compagne hanno superato nella gara di cartello della giornata la bergamasca San Paolo D'Argon per 13?8, guadagnando cosi la vetta solitaria della classifica. L'avvio delle giovani atlete trentine è stato eccellente. Le bergamasche non riuscivano a replicare. Il Segno si portava nettamente avanti sul 5?0. Il San Paolo riduceva il passivo, ma non riusciva ad evitare il ko contro un ottimo Segno, entrato in campo fin dalle battute iniziali con la giusta mentalità. Le atlete di Mauro Magnani nella seconda gara facevano il bis superando il Grassobio, gara non facile, con le bergamasche capaci di andare avanti fino al 7?0.

Serie A maschile: Brescia - Castellaro 3-13, Mezzolombardo - Marco 13-8. Classifica : Castellaro 11, Mezzolombardo 7, Marco 6, Brescia 0.

Serie B maschile : Marco - Bagnacavallo 10-13, Patone - Bagnacavallo 4 - 13, Marco - Segno 6-13. Classifica : Bagnacavallo 17, Marco 14, Segno 12, Patone 8, Valle San Felice 6, Padova 0.

Serie B femminile girone 3 : Carianese - Grassobio 13-7, Segno - San Paolo D'Argon 13-8, Segno - Grassobio 13-9, Carianese - San Paolo D'Argon 1-13. Classifica : Segno 12, San Paolo D'Argon 9 , Carinaese 3 Grassobio 0.