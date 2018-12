Sarà il Cross di Marco a chiudere domenica prossima, 16 dicembre, la stagione 2018 dell’atletica in Trentino. Questa manifestazione, organizzata da sempre in collaborazione fra U.S. Quercia Trentingrana e la società locale U.S. Marco, ha tagliato lo scorso anno il prestigioso traguardo dei 40 anni, un anno in meno soltanto del “Cross Internazionale della Vallagarina”.

Prevista una grande partecipazione, con un programma che prevede gare per tutte le categorie, dagli esordienti fino agli assoluti e ai Master che in questa occasione correranno per aggiudicarsi il titolo di campione regionale. Il percorso, come sempre, è tracciato fra vigneti e frutteti della fondazione ex Bellat alla periferia del paese di Marco. Da un paio d’anni c’è anche la novità della segreteria organizzativa collocata nella nuova palazzina del campo sportivo di Marco, dove gli atleti potranno anche utilizzare gli spogliatoi.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 9.30 e l’inizio delle gare alle 10.30 con la categoria Master (Campionato Regionale Individuale). Quindi in successione le gare giovanili, per concludere alle ore 13.15 con la gara femminile assoluta e alle 13.35 con la prova assoluta maschile. Al vincitore di quest’ultima gara sarà assegnato il Trofeo Cassa Rurale di Lizzana.

Proprio in queste settimane la società gialloverde è impegnata nella preparazione del Cross Internazionale della Vallagarina, che domenica 20 gennaio 2019 arriverà alla edizione n°42.