Il Campaccio Cross Country anche quest’anno promette spettacolo. Nel giorno dell’Epifania, domenica 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano), andrà in scena l’edizione numero 62 della storica corsa campestre inserita nel circuito mondiale IAAF Cross Country Permit come quarta tappa stagionale, presentata oggi. Al maschile annunciato ai nastri di partenza l’etiope Selemon Barega, quarto uomo più veloce della storia nei 5000 metri con 12:43.02 a fine agosto nel meeting di Bruxelles e primatista mondiale under 20. Tra i protagonisti gli azzurri Yeman Crippa (Fiamme Oro), bronzo agli Europei di Berlino sui 10.000 metri oltre che sesto all’Eurocross di Tilburg dello scorso weekend, e Daniele Meucci (Esercito), undicesimo nella rassegna continentale dove entrambi hanno vinto la medaglia di bronzo a squadre. L’ultima apparizione di Meucci al Campaccio risale al 2015 quando riuscì a salire sul podio, al terzo posto, mentre Crippa ha partecipato spesso negli ultimi anni, sesto nella passata edizione. E poi il rientro di Yohannes Chiappinelli (Carabinieri), bronzo europeo dei 3000 siepi.

La gara femminile attende in azione Nadia Battocletti, la nuova campionessa europea under 20 di corsa campestre. La 18enne trentina delle Fiamme Azzurre sarà alla sesta partecipazione consecutiva sui prati del Campaccio: seconda (2014) e prima (2015) tra le cadette, prima da allieva nel 2016 e 2017, undicesima assoluta e seconda junior nel 2018. Nella manifestazione organizzata dall’Unione Sportiva Sangiorgese l’altra stella azzurra è Sara Dossena (Laguna Running), sesta nella maratona agli Europei di Berlino (nel record personale di 2h27:53) e argento a squadre, campionessa tricolore dei 10 km prima della rinuncia last-minute a New York a causa di un infortunio. Nel 2017 si è piazzata settima al Campaccio e prima delle italiane.

Previsto quindi il ritorno agonistico di Giulia Viola (Fiamme Gialle). Favorita per il successo la turca di origine keniana Yasemin Can, appena entrata nella storia con il terzo oro consecutivo agli Europei di cross.