Saranno 850 i runners al via mattina della seconda edizione del Garda Trentino XMas Trail, la prova di 30 chilometri con 1200 metri di dislivello disegnata nell’Alto Garda Trentino. L’evento è stato presentato stamane al ristorante Al Fortino di Nago, dal presidente Massimo Paternostro, affiancato da Diego Tamburini, alla presenza del vicesindaco del Comune di Nago Torbole Luigi Masato con l’assessore allo sport Fabio Malagoli ed il rappresentante della Cassa Rurale Alto Garda Stefano Delana.

L’appuntamento è dunque per 15 dicembre: il quartier generale sarà il Circolo Surf di Torbole, con partenza della gara alle 9 in punto ed arrivo ipotizzato dei più lesti pochi minuti dopo le 11.

Di fatto la corsa di Natale del Garda Trentino ha registrato il tutto esaurito in tempi record, portando gli iscritti a raddoppiare le presenze che dodici mesi fa avevano battezzato l’edizione invernale del Garda Trentino Trail. E proprio da si apriranno le iscrizioni del fratello maggiore in programma il prossimo 18 su un trittico di percorsi che abbraccerà l’intero territorio dell’Alto Garda Trentino con i tre laghi di Garda, Ledro e Tenno.

Il tracciato di gara rispecchierà fedelmente quello proposto lo scorso anno, con il comitato organizzatore chiamato ad un surplus di lavoro per sistemare alcuni passaggi dalle cicatrici lasciate dal burrascoso epilogo meteorologico . Dal quartier generale del Circolo Surf di Torbole (sede di partenza ed arrivo) il percorso interessa il lungo lago fino a Riva del Garda e poi propone l'impegnativa salita di Tenno, dove - per dirla alla Fabrizio De Andrè - all'ulivo si abbraccia la vite. Quindi discesa ad Arco e risalita verso il suggestivo castagneto di Nago, prima della picchiata a Torbole costeggiando Castel Penede lungo l'angusta Valle di Santa Lucia, celebre per aver consentito alle truppe della Repubblica di Venezia di sorprendere l'armata napoleonica trasferendo via terra un'intera flotta dal corso dell'Adige al bacino del Garda.

Trenta chilometri capaci di riunire in un unico filo conduttore aspetti turistici, ambientali, storici e culturali, consentendo a tutti i trailer di poter pianificare un fine settimana a 360 gradi nel tiepido inverno della Busa. Un’offerta possibile solo nell’Outdoorpark gardatrentino&ledro, ha chiosato Paternostro.

La gara di sabato permetterà di completare quello che è stato battezzato il Winter Xmas Trail Challenge, una classifica combinata che vedrà la somma dei tempi impiegati nel Garda Trentino Xmas Trail e nell’UltraBericus Winter del 2 scorso, un’iniziativa che è andata a rafforzare ancor più la sinergia tra gli organizzatori della prova gardesana e della storica gara vicentina.

Già alla seconda edizione è quasi riduttivo parlare di sorella minore, vista la crescita esponenziale che si è registrata in questi dodici mesi – ha commentato Massimo Paternostro, presidente del C.O. -, con un successo organizzativo legato alla forte comunione di intenti che si è registrata sul territorio, sia da parte delle diverse amministrazioni comunali, sia da parte degli enti turistici e della comunità. A tutti va il nostro ringraziamento per il percorso che stiamo effettuando, consapevoli che riproporremo una giornata di grande sport. E poi una nota di alto valore sociale. Ad attendere al traguardo gli atleti – ha concluso Paternostro -, ci saranno i ragazzi del circolo Anffas di Arco, coinvolti nelle premiazioni e nella produzione dei premi e del podio; un’iniziativa che ci permette di coinvolgere una realtà che fa il bene sociale del nostro territorio, a cui ci sentiamo profondamente legati.

Insomma, il trail natalizio piace sempre più e la corsa al pettorale per l’edizione 2018 ne è una testimonianza comprovata: numeri importanti, ma di grande livello sarà anche la competizione, vista la presenza di gran parte dei migliori specialisti delle lunghe distanze, italiani ma non solo.

Avremo la presenza dell’intero podio della passata edizione - ha aggiunto Diego Tamburini - così come molti vincitori del Garda Trentino Trail 2018. Perchè sin da subito il Garda Trentino Xmas Trail è piaciuto anche oltreconfine, tanto che la prima edizione vide tra le altre cose, il trionfo della scozzese Seana Forbes, prima donna di giornata e protagonista sul gradino più alto del podio insieme al bresciano Filippo Bianchi, a sua volta confermato anche per questa seconda edizione.

Presenza straniera ed extra-regionale pesantemente confermata anche nell’edizione 2018 che tra gli altri saluterà anche il ritorno in pista dell’ex hockeysta altoatesino Christian Hofer, vincitore del Garda Trentino Trail 2018 disputato ad inizio maggio, mentre tra gli altri nomi noti del panorama del trail si segnalano i trentini Enzo Romeri, Christian Modena, Christian Trenti e Luca Miori, i giovani gemelli bellunesi Italo e Roberto Cassol e al femminile la tedesca Martha Regina Spiess, Tina Sbrissa ed Elisabetta Lucchese.

Per l’economia locale e per l’offerta pre-natalizia si tratta di un appuntamento fondamentale in questo periodo dell’anno - sono state le considerazioni del vicesindaco Masato - proprio per questo l’amministrazione comunale di Nago Torbole vuole essere vicina al comitato organizzatore, riconoscendo la capacità di allestimenti di appuntamenti importanti che contribuiscono ad aumentare la qualità dell’offerta del nostro territorio. Gli ha fatto eco l’assessore allo Sport Bruno Malagodi: Grazie agli organizzatori e soprattutto ai volontari che spendono tempo ed energie in favore delle manifestazioni. Mi preme rivolgere a tutti loro un grazie sentito e riconoscente da parte dell’amministrazione tutta.

Complimenti e auguri sono stati rivolti al C.O dai presidenti Marco Benedetti (Apt Garda Trentino) e Maria Demadonna (Consorzio Turistico Valle di Ledro), dal vicepresidente della Comunità Alto Garda Carlo Pedergnana, dal vicesindaco di Riva del Garda Mario Caproni e dall’assessore allo sport del comune di Arco Maria Luisa Tavernini.