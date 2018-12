Ai Campionati Europei di corsa campestre a Tilburg, in Olanda, la 18enne trentina Nadia Battocletti vince la medaglia d’oro under 20 con una gara da protagonista, condotta sempre nelle posizioni di testa, piazzando poi all’ultima curva un irresistibile allungo finale. Per la trentina delle Fiamme Azzurre un crono di 13:46 sui 4,3 km davanti alla svizzera Delia Sclabas (13:47) e alla turca Inci Kalkan (13:48), sotto la pioggia e sul fango di un impegnativo percorso.

È la prima volta che un’azzurra conquista il titolo continentale di cross tra le donne ed è anche il primo podio italiano individuale al femminile nelle 25 edizioni dell’evento, il trentesimo in totale. La giovane figlia d’arte segue le orme del papà-allenatore Giuliano, che si era laureato campione europeo senior a squadre di cross vent’anni fa, a Ferrara nel 1998. Oggi gli applausi sono tutti per Nadia, alla terza medaglia della carriera: nel 2017 si era messa al collo il bronzo dei 3000 su pista, agli Europei U20 di Grosseto, e l’argento per team all’Eurocross di Samorin, in Slovacchia. E nella prossima stagione potrà difendere il titolo, visto che è nata nel 2000 e sarà ancora in questa categoria.

Tutto si decide nel tratto conclusivo, con la volata vincente dell’azzurra che non lascia scampo. In precedenza la trentina di Cavareno, in Val di Non, aveva tentato la fuga in salita nel secondo dei tre giri, prima di essere raggiunta dalle avversarie. Nell’ultima tornata l’olandese Jasmijn Lau affianca e supera la Battocletti, ma dopo l’azione risolutiva sfugge il podio alla padrona di casa per chiudere quarta in 13:51, come l’anno scorso. Da ricordare, nella storia della corsa campestre, anche le due vittorie mondiali a livello assoluto di Paola Pigni, nel biennio 1973-74.