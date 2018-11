La direzione tecnica della Fidal ha ufficializzato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei di corsa campestre, in programma domenica 9 dicembre a Tilburg (Olanda).

Nella 25esima edizione dell’evento continentale, sono attesi al via 35 azzurri: 20 uomini e 15 donne. Le formazioni italiane maschili avranno il numero massimo di 6 partecipanti in ognuna delle tre categorie, ma anche le squadre femminili potranno concorrere in tutte le classifiche per team con 3 seniores, 4 under 23 e 6 under 20. Dalla scorsa stagione infatti il regolamento prevede che portino punteggio tre atleti.

Confermata la staffetta mista, introdotta un anno fa, con due uomini e due donne. Fra i nomi degli azzurri in evidenza Yeman Crippa, bronzo dei 10.000 metri su pista agli Europei di Berlino, salito sul podio individuale nelle ultime quattro edizioni dell’Eurocross (due ori under 20 e due bronzi under 23) mentre qui è iscritto nella prova senior e domenica scorsa ha vinto la gara internazionale disputata sullo stesso tracciato. Una presenza di spicco è inoltre quella di Daniele Meucci, campione europeo di maratona nel 2014 e bronzo continentale di campestre nel 2012, per tornare a cinque anni dall’ultima partecipazione.

Nella categoria U20 da seguire la 18enne Nadia Battocletti, che si è piazzata quinta a livello individuale nel 2017 a Samorin, in Slovacchia, conquistando l’argento a squadre. Nella stessa categoria gareggerà anche la cembrana Angela Mattivi.Tre i debuttanti in Nazionale assoluta: Nekagenet Crippa, Christine Santi ed Eleonora Vandi. Per la seconda volta Tilburg ospiterà la manifestazione, dopo averla già accolta nel 2005.